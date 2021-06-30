На Алтае закрыли нелегальный лагерь с детьми из Москвы

Прокуратура выявила факт размещения детей в нелегальном лагере в Онгудайском районе Республики Алтай и запретила его функционирование, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснили правоохранители, в лагере в 4 км от села Инегень на берегу реки Катунь разместили шесть вожатых и 34 ребенка. Они прибыли из Москвы.

"Указанная организация (поездка детей) не включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай на 2021 г., и не подвергалась проверке со стороны контролирующих и надзорных органов, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся там детей", – уточнили в прокуратуре.

Также установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдены нормы площади проживания на одного человека. На всех было всего четыре аила площадью около 25 квадратных метров, а некоторым детям пришлось спать на надувных матрацах, расстеленных на полу.

"Не предоставлены данные, подтверждающие проведение бесконтактной термометрии детей при заезде, а также информация о ежедневной термометрии детей, организовано 3-х разовое питание, вместо 5-ти разового, документы, подтверждающие чем питаются дети, какой рацион питания, меню не предоставлены и др. нарушения", — продолжили перечислять нарекания в ведомстве.

Кроме того, отсутствовали тумбочки для личных вещей, приборы для дезинфекции воздуха, медицинский кабинет и не организована надлежащая уборка помещений.

В связи с этим против индивидуального предпринимателя, организовавшего нелегальный лагерь, возбудили несколько административных дел.

Теперь детям приобретают обратные билеты. За их безопасностью следят полицейские и сотрудники прокуратуры.