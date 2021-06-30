На Алтае закрыли нелегальный лагерь с детьми из Москвы

Прокуратура выявила факт размещения детей в нелегальном лагере в Онгудайском районе Республики Алтай и запретила его функционирование, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Как выяснили правоохранители, в лагере в 4 км от села Инегень на берегу реки Катунь разместили шесть вожатых и 34 ребенка. Они прибыли из Москвы.
"Указанная организация (поездка детей) не включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай на 2021 г., и не подвергалась проверке со стороны контролирующих и надзорных органов, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся там детей", – уточнили в прокуратуре.
Также установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдены нормы площади проживания на одного человека. На всех было всего четыре аила площадью около 25 квадратных метров, а некоторым детям пришлось спать на надувных матрацах, расстеленных на полу.
"Не предоставлены данные, подтверждающие проведение бесконтактной термометрии детей при заезде, а также информация о ежедневной термометрии детей, организовано 3-х разовое питание, вместо 5-ти разового, документы, подтверждающие чем питаются дети, какой рацион питания, меню не предоставлены и др. нарушения", — продолжили перечислять нарекания в ведомстве.
Кроме того, отсутствовали тумбочки для личных вещей, приборы для дезинфекции воздуха, медицинский кабинет и не организована надлежащая уборка помещений.
В связи с этим против индивидуального предпринимателя, организовавшего нелегальный лагерь, возбудили несколько административных дел.
Теперь детям приобретают обратные билеты. За их безопасностью следят полицейские и сотрудники прокуратуры.
Комментарии
А что, так можно было? Поставить 4 аила — вот тебе и лагерь?
Раскинули палатки на берегу реки, а тумбочки не поставили!Безобразие!.
А как наши кадеты выезжают на военно-полевые сборы уже сколько лет, и ни чего, то же без тумбочек, кроватей. Все живые, довольные
"а некоторым детям пришлось спать на надувных матрацах, расстеленных на полу."
Под столом!
А как же мы в своё время в "Медвежонке" (это известный на весь СССР лагерь на Телецком озере) спали в брезентовых палатках на земле без всяких подстилок?
А про 5 разовое питание в день вообще молчу!
Бабосов не заплатили, вот и куча нарушений. Автомобиль можно поставить возле подъезда, а палатку в поле нельзя.
Лишили детей интереснейшего отдыха в Горном Алтае, который запомнился бы им на всю жизнь, с ночёвкой в аилах. Сейчас запомнится как их выдворяли, тоже на всю жизнь запомнят.
Богданчикову бабосы не занесли, а он такого не прощает.
А ответным визитом латайских туристов собирались расселять в мавзолее без тумбочек ?
1634. Респект.