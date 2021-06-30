Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов, погибших на "Союзе-11"

Фото: Российский государственный архив научно-технической документации и Роскосмос

Рассекреченные переговоры космонавтов с измерительным пунктом во время предстартовой работы "Союз-11" опубликовали Российский государственный архив научно-технической документации и Роскосмос.

На расшифровке видно, что космонавты обсуждали с измерительным центром закрытие люка корабля, проверку оборудования, состояния систем и самочувствие экипажа.

Слова Георгия Добровольского зафиксированы под позывным "Янтарь-1", Владислава Волкова – под позывным "Янтарь-2", а Виктора Пацаева – под позывным "Янтарь-3". Позывным "Заря" обозначен представитель измерительного пункта.

Напомним, космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев вывели на орбиту первую станцию "Салют" и трагически погибли во время возвращения на Землю ровно 50 лет назад – 30 июня 1971 года.

Экипаж под руководством Георгия Добровольского провел на орбите 23 дня и выполнил поставленные перед ним задачи. 29 июня с Земли поступило указание завершить полет и подготовиться к посадке.

Приземление было назначено на 30 июня. Оно произошло, как и было запланировано, но когда группа технического обеспечения открыла люк, то увидела, что все три космонавта погибли.

По предварительному заключению врачей, сделанному уже на месте посадки, было установлено, что экипаж погиб от резкого понижения давления в кабине корабля. Позднее стало известно, что причиной катастрофы стала ошибка в конструкции "Союза-11".

Из-за нарушения герметичности корабля открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой.

В результате давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание уже через 22 секунды после разгерметизации и не смогли закрыть клапан.

Космонавтам посмертно присвоили звание Героев Советского Союза. Их похоронили у Кремлевской стены.