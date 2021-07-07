Барнаульцев приглашают собрать смородину по 200 рублей за кг

Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает желающих отведать свежей черной смородины на свои площадки.

Реализовывать ягоду будут по цене 200 рублей за один килограмм. Правда, покупателю ее сначала придется собрать.

Площадка располагается на Змеиногорском тракте – ЭПО №2 (Шадрино).

"Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км, — уточнили в институте. — У озера поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады".

Кроме того, до нужного места ходят автобусы №118 и №119 (выйти на конечной остановке).