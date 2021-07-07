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Барнаульцев приглашают собрать смородину по 200 рублей за кг

, ИА "Амител"
Желающих собрать ягоду и купить ее ждут в институте имени Лисавенко
Фото: niilisavenko.org

Фото: niilisavenko.org

Институт садоводства Сибири имени Лисавенко приглашает желающих отведать свежей черной смородины на свои площадки.

Реализовывать ягоду будут по цене 200 рублей за один килограмм. Правда, покупателю ее сначала придется собрать.

Площадка располагается на Змеиногорском тракте – ЭПО №2 (Шадрино).

"Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км, — уточнили в институте. — У озера поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады".

Кроме того, до нужного места ходят автобусы №118 и №119 (выйти на конечной остановке).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.07.2021 12:50
- гость -

200 за кг? фигасе цены, а я тут соседке ведро за 500 собрала продала.. лохонулась

7.07.2021 13:01
- гость -

Ведро черной смородины полдня собирать и 2 тр?! Да кому она нужна за такие деньги, это даже не клубника.

7.07.2021 13:02
- гость -

7.07.2021 12:50
- гость -
Так ты свою собирала али у соседей тырила?

7.07.2021 13:04
- гость -

полдня собирать

че? 2-3 часа собираю 7 литров ведро, крыжовник чуть дольше, колючий зараза

свою -свою собираю)

7.07.2021 13:05
- гость -

Да кому она нужна
а представьте что я вот вообще не люблю клубнику а то то ест только иргу или жимолость

7.07.2021 13:07
- гость -

7.07.2021 13:04
- гость -

У тех, кто вдруг) за ней туда поедет, нет такого опыта, поэтому полдня, не меньше.

7.07.2021 13:08
- гость -

7.07.2021 13:04
- гость - Ну так то свою. а то колхозную предлагают собрать и заплатить тебе за это 200р за кило.

7.07.2021 13:09
- гость -

7.07.2021 13:05
- гость -
Да кому она нужна
а представьте что я вот вообще не люблю клубнику

А черную смородину поди любите?) Тогда вас в музей надо.

7.07.2021 13:09
- гость -

7.07.2021 13:01
- гость -
2000р за полдня. 4000 р в день. Да вы зажрались однако!

7.07.2021 13:10
- гость -

и заплатить тебе за это 200р за кило

Размечтались вы) для них собрать, нааерное, рублей по 20 будет)

7.07.2021 13:12
- гость -

поэтому полдня, не меньше. ааа

смородину поди любите?) Тогда вас в музей надо.
что за музей? сколько платят?
еще есть красная и белая смородина

7.07.2021 13:12
- гость -

7.07.2021 13:10
- гость -
Читайте статью внимательней.

7.07.2021 13:13
- гость -

я только малину люблю, с куста - свежак, и никаких вареньев

7.07.2021 13:18
- гость -

7.07.2021 13:12
- гость -

Реализовывать ягоду будут по цене 200 рублей за один килограмм. Правда, покупателю ее сначала придется собрать.

Собрал сам и купил по 200 р кг) А то вы губищи раскатали на 4 тр))) за такие деньги они и сами бы все собрали))

7.07.2021 13:25
точный

руб за 50 можно было себе порвать...смородина чёрная это самая полезная ягода...лист чёрной смородины- лучший чай в мире

7.07.2021 13:28
Виктор

7.07.2021 13:01
- гость -

Как писал наш земляк:

Ой, крута судьба, словно горка,
Доняла она, извела,
Сладкой ягоды — только горстка,
Горькой ягоды — два ведра

Над бедой моей ты посмейся,
Погляди мне вслед из окна.
Сладку ягоду рвали вместе,
Горьку ягоду — я одна

7.07.2021 13:41
- гость -

7.07.2021 13:01
- гость -
Да кому она нужна за такие деньги, это даже не клубника.

Поухаживаешь за клубникой года два и разлюбишь эту ягоду.
А смородина ухода почти не требует.

7.07.2021 13:43
гость 22

15 июня собирала жимолость на Змеиногорском, не в Лисавенко за 100 рублей/кг.....

7.07.2021 13:46
Виктор

7.07.2021 13:43
гость 22

А оскомина к ней прилагалась как подарок

7.07.2021 13:51
- гость -

Оскомина это индивидуально, у кого то есть у кого то нет.

7.07.2021 13:51
- гость -

7.07.2021 13:46
Виктор

«Ягодки нет зрелой, тотчас оскомину набьешь.» Крылов.
Не повезло вам с жимолостью.

7.07.2021 13:58
гость 22

про оскомину не скажу, но ягода великолепная!!!! там огромные поля с множеством сортов, можно походить, попробовать и собирать тот сорт, который тебе больше понравился...это КФХ примерно, в 20 км от кафе У Григорича...

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