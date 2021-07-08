В России бездомных могут поставить в очередь за жильем

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила изучить возможность постановки бездомных в очередь на жилье. Вопросом будут заниматься Минстрой и Минфин, сообщает РИА Новости.

Ведомствам поручено проработать предложение членов совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс России "в целях обеспечения возможности принятия лиц без определённого места жительства на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях" которые предоставляются по договорам соцнаёма, "с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина".

Министерства должны подготовить доклад по выполнению поручения до 20 сентября.