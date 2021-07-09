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Алтайские эсеры определили, кто возглавит партию на выборах в АКЗС

, ИА "Амител"
Справороссы намерены навязывать борьбу на каждом одномандатном округе, а также занять, как минимум, второе место по партспискам

8 июля в Барнауле прошла конференция регионального отделения политической партии "Справедливая Россия — За правду". На мероприятии партийцы определились с тем, кто будет представлять СРЗП на осенних выборах в АКЗС. Также была принят проект предвыборной программы партии — "Хожу по краю". Всего эсеры намерены выставить на выборы в Алтайское Заксобрание почти 200 человек.

Краевой список включает 160 партийцев, распределенных по территориальным группам. Кроме того, эсеры закроют все 34 одномандатных округа в региональный парламент. Среди заметных новичков — новый руководитель местного отделения справороссов в Рубцовске Сергей Пчеляков, действующий депутат АКЗС Евгения Боровикова, экс-единоросс, депутат Бийской гордумы Руслан Курасов, замгендиректора новоалтайского завода Евгений Куксин, экс-лидер партии "За правду" в Алтайском крае Кирилл Конев, известный правозащитник в Рубцовске Евгений Соснов, глава Обского сельсовета Калманского района Александр Романенко и другие.

Есть в списках и те, кто уже давно с партией и зарекомендовал себя с лучшей стороны за прошедшие годы — Александр Молотов, Людмила Суслова, Василий Железовский, Александр Николайчик, Михаил Никишанин, главы сельсоветов Олег Боронин, Сергей Яловцев, все депутаты-эсеры Барнаульской гордумы Оксана Молодых, Алексей Якунин, Александр Обидин, активные партийцы на местах – Алексей Вовченко, Диана Чуй, Наталья Лебедева, Людмила Плешкова, Максим Федюро, Сергей Малых и др.

Возглавляет краевой список партии в АКЗС лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от края Александр Терентьев. Сам он это решение объяснил тем, что его личность является наиболее узнаваемой в регионе. На втором месте в списке — депутат АКЗС  Людмила Суслова, на третьем — руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов . Что касается предвыборных планов, эсеры намерены навязывать борьбу на каждом одномандатном округе, а также занять, как минимум, второе место по партийным спискам.

По словам Александра Терентьева, главная составляющая краевой программы партии — это борьба с бедностью и отстаивание социальных прав жителей. "Программа выстраданная и несет острую социальную направленность, при этом мы понимаем, что нужно начинать с основных социальных гарантий и прав — это дополнительные рабочие места, увеличение зарплаты", — констатировал Терентьев. Александр Молотов добавил, что эсеры стали единственной партией, подготовившей собственную региональную программу. В ней четыре блока инициатив — это социальная сфера, власть, экономика и среда. Все инициативы имеют социальную направленность, речь идет о поддержке конкретных категорий граждан. Все эти законопроекты будут внесены в краевой парламент в случае победы СР на выборах в сентябре. Людмила Суслова уточнила, что главная задача партии сейчас — это донести свою политическую программу до людей, показать, что конкретно уже сделано в их интересах.

"Связь с населением мы никогда не теряли, поэтому сейчас только усиливаемся, а не начинаем эту работу с нуля", — прокомментировала Суслова. Александр Терентьев резюмировал, что партия находится на верном пути: "Мы бы очень хотели, чтобы новые лица появились в парламенте, много есть интересных кандидатов, как по спискам, так и по округам. При этом не были забыты и представители двух малых партий, с которыми зимой объединились справороссы — "За правду" и "Патриоты России": "Яркие молодые, умные — они все с нами".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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