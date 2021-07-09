В Бийске задержали женщину, которая под предлогом снятия порчи обокрала пенсионерку

В Бийске полицейские задержали женщину, которая под видом снятия порчи похитила ювелирные украшения у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратилась 68-летняя горожанка, которая рассказала, что накануне к ней постучала незнакомка и представилась Марией. Женщина просила милостыню, бийчанка дала ей около ста рублей.

"Завязался диалог, в ходе которого выяснилось, что на хозяйке дома порча. Снять негативную энергию можно прямо сейчас, для этого необходимо отдать гостье золотые украшения. Владелица ювелирных изделий сняла сережки и крестик, "экстрасенс" их взяла и сказала, что вернет на следующий день, а пока нужно провести ритуалы. Однако в указанный срок никто не пришел и пенсионерка обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемой — ею оказалась 45-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к ответственности за мошенничество. Полицейские изъяли у нее похищенное и возбудили уголовное дело.