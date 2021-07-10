Суббота, 10 Июль, 23:24

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,47
€ 88,14
23°


5758300 +25082
Обь
255см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Путин поддержал идею создать казачьи полки в Росгвардии

, ИА "Амител"
Подразделения планируют организовать по месту жительства казаков
Фото: pravkuban.ru

Фото: pravkuban.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии казачьих подразделений. Об этом заявил полпред российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Его слова приводят РИА Новости.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи, — уточнил Чайка. — Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков".

По его словам, пока что нет четкого плана, как именно это будет реализовываться. Но разработчики проекта постараются сохранить все перечисленные критерии.

Отметим, что привлекать казаков к охране государственных объектов и обеспечении общественного порядка предложил в марте сам Чайка. По его словам, казачьи полки могли бы взаимодействовать с Росгвардией и Минобороны РФ.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
22:49
Путин поддержал идею создать казачьи полки в Росгвардии 0
21:58
Власти назвали число жертв пожара, спалившего два челябинских поселка 0
20:51
Барнаульская пенсионерка перевела мошенникам 513 тысяч рублей 1
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 июля 0
19:26
На Алтае водитель грузовика устроил смертельное ДТП и скрылся 0
18:51
Сибирский ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса 1
18:18
Состояние певицы МакSим улучшилось 1
17:46
60 случаев коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае 0
17:19
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на неделю 0
16:47
Невакцинированным туристам грозит 30 тысяч рублей штрафа на Кубани 4
16:16
Смертельное лобовое ДТП произошло в Алтайском крае 7
15:43
В России зафиксировали антирекорд по смертям больных ковидом 0
15:14
В Барнауле на два месяца перекроют участок переулка Ядринцева 3
14:47
Барнаул поборется за право провести Чемпионат мира по гребле 4
14:12
Движение грузовиков запретили по разрушающемуся мосту в Горном Алтае 0
13:41
ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей 1
13:09
В Индустриальном районе Барнаула создадут вторую избирательную комиссию 6
12:37
В Барнауле на месяц перекрыли участок улицы Песчаной 0
12:08
Жительнице Заринска отказались возмещать ущерб после случайного штурма 26
11:38
В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19 5
11:09
Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид 12
10:33
В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида 0
10:01
Директора барнаульской компании судят за взятку помощнику министра на Алтае 0
09:34
Четырехполосный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно 2
09:03
Новую дамбу построили на алтайском озере, где по легенде Демидов тайно печатал монеты 16
08:33
Ни в одном глазу. Психиатр рассказал, чем опасна бессонница и как ее победить 3
08:02
Спастись от жары в воде. Где в Барнауле можно искупаться? 20
07:31
Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе? 0
07:03
На Алтае сельчанин насмерть забил кулаком 23-летнюю девушку 7
06:31
Путин и Байден провели телефонный разговор 2
06:01
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 10 июля 0
23:58
Такой день. Новый замглавы алтайского Минприпроды и перспективы туризма в Алтайском крае 0
23:29
Голикова раскрыла данные о смертности в России за май 2021 года 1
22:59
Водитель задавил утку, которая переходила дорогу с утятами в Барнауле 12
22:28
Власти Шри-Ланки отменили карантин при въезде для вакцинированных россиян 0
21:58
В России пообещали зеркальный ответ на новые санкции США 14
21:18
США ввели новые санкции против российских компаний 0
20:48
СК начал проверку после сообщения о детях, которые живут в без света и тепла в Барнауле 2
20:12
Турция потеряет в потоке российских туристов после открытия Египта 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля 0
19:33
Онищенко раскритиковал идею тотальной вакцинации от коронавируса в России 3
19:14
Алтайский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию в ластах 0
18:54
За пять лет в сборной Черчесов заработал более 12 миллионов евро 14
18:28
Роспотребнадзор включил Алтайский край в список регионов с низким охватом тестирования 2
18:06
На Кубани туристов будут прививать после прибытия 1
17:57
Более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
17:48
Депутат Госдумы Владимир Шаманов приехал в Алтайский край и запарафинил сыр 2
17:33
Подростки ворвались в детский палаточный лагерь и устроили стрельбу под Новосибирском 3
17:22
Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной 5
17:08
Прокуратура запретила использование двух аттракционов в барнаульском парке 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.