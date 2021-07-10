Путин поддержал идею создать казачьи полки в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии казачьих подразделений. Об этом заявил полпред российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Его слова приводят РИА Новости.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи, — уточнил Чайка. — Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков".

По его словам, пока что нет четкого плана, как именно это будет реализовываться. Но разработчики проекта постараются сохранить все перечисленные критерии.

Отметим, что привлекать казаков к охране государственных объектов и обеспечении общественного порядка предложил в марте сам Чайка. По его словам, казачьи полки могли бы взаимодействовать с Росгвардией и Минобороны РФ.