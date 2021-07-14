Найти и замотивировать: предпринимателей приглашают на вебинар по работе с менеджерами

Владельцам бизнеса часто бывает трудно найти толкового менеджера по продажам. Ещё на этапе обучения часть новичков не выдерживают и уходят, а те, кто остался, долго "включаются" в работу.

Как найти подходящего вам менеджера и быстро научить его продавать, расскажут на бесплатном вебинаре "Поиск и запуск менеджера по продажам”. Онлайн-обучение пройдёт 22 июля в 10:00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно здесь.

На конференции не будет теории о продажах – только опыт и практика по поиску новых сотрудников и настройки рабочего процесса для них:​

как и где искать менеджеров;

как выбрать подходящего вам менеджера;

как быстро подключить его к продажам;

как контролировать эффективность.

Полная программа мероприятия здесь.

В роли спикеров выступит Роман Полосьмак – федеральный спикер "Деловой среды", бизнес-коуч, консультант в сфере продаж и маркетинга, предприниматель, автор книги "ДНК личных продаж", а также Василий Чинчевой – коммерческий директор компании "Алтасиб", эксперт по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов.

Вебинар будет полезен владельцам бизнеса, руководителям отдела продаж и кадровикам.

Смотреть можно на своём телефоне или компьютере. Чтобы бесплатно принять участие, нужно только зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-трансляции. Ссылку на неё вам вышлют перед вебинаром.

Если у вас есть вопросы, звоните: +7 (3852) 555-807.