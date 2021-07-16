18-летний студент полетит в космос вместе с Джеффом Безосом

На космическом корабле New Shepard основателя Amazon и богатейшего человека мира Джеффа Безоса полетит 18-летний студент Оливер Дэмен. Он займёт место неизвестного мецената, который выиграл полёт через благотворительный аукцион.

Всего за возможность полететь в космос вместе с богатейшим человеком мира мужчина пожертвовал 28 млн долларов, сообщается на сайте компании. Деньги пойдут на исследование космоса через организацию Club for the Future, связанную с Blue Origin. Мужчина отказался от полёта из-за нестыковок в расписании.

Как заявил гендиректор Blue Origin Боб Смит, Дэмен представляет новое поколение людей, которые проложат путь в космос. Полёт – это детская мечта студента, который увлекается космосом с четырёх лет. При этом если путешествие состоится, то он станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Напомним, полёт должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту 105 километров – это должно занять порядка 10-15 минут. С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю лётчицу Уолли Фанк.