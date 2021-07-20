Учёные АГАУ предложили экологически безопасный метод защиты пчёл от болезни

Учёные аграрного университета получили патент на устройство для обработки пчёл хвойной мукой в целях борьбы с варроатозом. В 2020 году этот проект получил финансовую поддержку правительства Алтайского края.

Проведённые анализы показали, что переработанная техническая зелень не только полезна для сельскохозяйственных животных и птиц. Как оказалось, хвойная мука помогает в борьбе с клещом Varroa destructor, который наносит огромный вред пчеловодству.

"В рамках проекта нам важно было понять, можно ли использовать хвойный экструдат для лечения варроатоза – самого распространённого заболевания пчёл, – рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев.

Метод заключается в том, что хвойная мука нейтрализует работу аппарата передвижения клеща Варроа. Исследования показали, что после обработки пчелиных семей хвойной мукой клещ теряет способность удерживаться на теле пчелы и падает. Эффективность осыпи клеща Варроа, по данным экспериментов, проведённых исследователями Алтайского ГАУ, составила до 85,1%.

С целью более тщательной обработки хвойной мукой пчёл, находящихся в гнезде улья между ульевыми рамками, Сергей Кузовлев разработал специальное устройство, позволяющее дозировано применять препарат.

"Существует похожее устройство для обработки пчёл от варроатоза крахмалом. Но оно имеет иной принцип работы, предназначено для другого препарата и не может по своим техническим характеристикам использоваться при применении экструдированной хвойной муки", – отмечает автор и разработчик устройства.