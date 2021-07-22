Названы главные признаки кражи личных данных

Основатель и генеральный директор компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер раскрыл два главных признака, свидетельствующих о краже личных данных. Он посоветовал обращать внимание на рекламу.
Как пишет "Газета.Ru", специалист посоветовал обратить внимание на рекламу, с которой он сталкивается в Сети. Если объявления становятся более адаптированными к образу жизни пользователя, то, скорее всего, его цифровой след используется рекламодателями.
Вторым признаком являются рекламные звонки. По словам Течнера, если человеку поступают нежелательные вызовы, то это говорит о том, что конфиденциальная информация, которую он оставлял в интернете, например, контакты для курьера, попали к распространителям рекламы.
Течнер посоветовал обезопасить себя использованием VPN-программ и качественного ПО для обеспечения безопасности устройств. Кроме того, стоит регулярно включать режим "инкогнито", чистить кэш и куки-файлы.
Комментарии
Собирают данные даже с неподключенных к сети компьютерам. Стал замечать после замены сгоревшей видеокарты на новую. На изолированном компьютере вел дневник, о некоторых вещах никто точно знать не мог. Видимо там LTE жучок или что-то в этом роде. Получается, с экрана монитора - сразу в гугл. Сначала думал, что показалось или просто совпало, до сих пор не верится, что такое возможно (вдруг у меня паранойя), но такого количества совпадений не бывает. В материалах Сноудена подобные способы шпионажа описываются, только раньше ими пользовались спецслужбы, а теперь еще и корпорации. Сейчас дневник только рукописный. Считаю, что не стоит особо тратиться на цифровые устройства в наше время. Они вышли из под контроля пользователя. Теперь кто-то извне контролирует пользователей посредством них.
22.07.2021 22:51
- гость -
за тобой следят спецслужбы. так что лучше вообще интернет отключи и мобильники выброси.
хрень понаписали какую-то в статье. лучше бы про кражи персональных данных вопросы поднимали.