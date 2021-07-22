Названы главные признаки кражи личных данных

Основатель и генеральный директор компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер раскрыл два главных признака, свидетельствующих о краже личных данных. Он посоветовал обращать внимание на рекламу.

Как пишет "Газета.Ru", специалист посоветовал обратить внимание на рекламу, с которой он сталкивается в Сети. Если объявления становятся более адаптированными к образу жизни пользователя, то, скорее всего, его цифровой след используется рекламодателями.

Вторым признаком являются рекламные звонки. По словам Течнера, если человеку поступают нежелательные вызовы, то это говорит о том, что конфиденциальная информация, которую он оставлял в интернете, например, контакты для курьера, попали к распространителям рекламы.

Течнер посоветовал обезопасить себя использованием VPN-программ и качественного ПО для обеспечения безопасности устройств. Кроме того, стоит регулярно включать режим "инкогнито", чистить кэш и куки-файлы.