100 работников культуры Алтайского края получат путёвки на санаторно-курортное лечение

100 работников культуры Алтайского края пройдут бесплатное санаторно-курортное лечение до конца года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Минкульта.
"По результатам конкурса санаторно-курортное лечение работники культуры будут проходить в санатории "Барнаульский". До конца года в санатории побывают 100 человек – это сотрудники краевых и муниципальных учреждений культуры: библиотек, Домов культуры, детских школ искусств, театров и концертных организаций", — сказано в сообщении.
Первые заезды начались уже в июле. Всего на закупку путёвок из бюджета региона выделили 3 миллиона рублей.
В министерстве напомнили, что бюджетные средства на санаторно-курортное лечение работников культуры в Алтайском крае выделяют с 2014 года. За это время путёвки получили более 800 человек.
Комментарии
почему не по резиновой лодке
Оздоравливаться надо
работников культуры надеюсь там лечат от безкультурья, потому как такой деградации мы исчо не видели
все,кто перенёс подтверждённый ковид,берут на бесплатное ( за счёт крайздрава) лечение в санатории края по направлениям- требуйте!