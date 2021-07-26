100 работников культуры Алтайского края получат путёвки на санаторно-курортное лечение

100 работников культуры Алтайского края пройдут бесплатное санаторно-курортное лечение до конца года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Минкульта.

"По результатам конкурса санаторно-курортное лечение работники культуры будут проходить в санатории "Барнаульский". До конца года в санатории побывают 100 человек – это сотрудники краевых и муниципальных учреждений культуры: библиотек, Домов культуры, детских школ искусств, театров и концертных организаций", — сказано в сообщении.

Первые заезды начались уже в июле. Всего на закупку путёвок из бюджета региона выделили 3 миллиона рублей.

В министерстве напомнили, что бюджетные средства на санаторно-курортное лечение работников культуры в Алтайском крае выделяют с 2014 года. За это время путёвки получили более 800 человек.