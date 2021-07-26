Грозы и град. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде

26 июля и ночью 27 июля в регионе прогнозируются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, метеорологи предупреждают о грозах, ливнях, граде и мощном ветре. В отдельных районах при грозах его порывы будут достигать скорости 25 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в непогоду и по возможности не выходить из дома.

Так, при сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений неустойчивых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.