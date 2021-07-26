У Алтайкрайимущества появился новый руководитель

Александр Теплов стал начальником Управления имущественных отношений Алтайского края. Соответствующее распоряжение 26 июля подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее Александр Теплов был заместителем руководителя ведомства Елены Зинковой. Однако в начале 2021 года чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию и с 16 февраля Теплова назначили врио главы Алтайкрайимущества.

К исполнению обязанностей начальника управления имущественных отношений края Александр Теплов приступит с 27 июля.