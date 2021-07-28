Умер бывший барабанщик и сооснователь группы Slipknot

Экс-барабанщик и сооснователь метал-группы Slipknot Джои Джордисон скончался в возрасте 46 лет в понедельник, 26 июля. Причины его смерти не разглашаются, однако в заявлении родственников говорится, что музыканта "мирно не стало во сне", пишет Rolling Stone.

"Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Те, кто знал Джои, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьёй и музыкой", – говорится в сообщении.

Родственники музыканта подчеркнули, что его похороны будут закрытыми для широкой публики.

Джои Джордисон родился 26 апреля 1975 года в штате Айова, США. К группе Slipknot он присоединился в мае 1995 года и был её барабанщиком на протяжении 18 лет, за которые группа выпустила пять полноформатных альбомов. В 2013-м Джордисон покинул коллектив якобы "по личным причинам", но в 2016-м барабанщик заявил, что уход был обусловлен поперечным миелитом. После Slipknot Джордисон играл в Scar the Martyr и Sinsaenum. В 2010 году журнал Rhytm назвал Джордисона лучшим барабанщиком последних 25 лет.

Напомним, 24 мая 2010 года скончался другой ключевой участник Slipknot – бас-гитарист Пол Грей. По результатам вскрытия, он умер из-за передозировки опиатов, которые вызвали остановку сердца.