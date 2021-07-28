Число банкротов в Сибири за полгода выросло в два раза

Число банкротов в Сибири в первом полугодии 2021 года выросло в два раза – до 9,2 тысячи человек. Об сообщает "Ъ" со ссылкой на данные ресурса федеральной статистики.

На первом месте по приросту стоит Новосибирская область – 82%, до 2,2 тысячи человек. Омская область на втором месте – 1,6 тыс. человек (рост на 57%). Примерно равное число банкротов в Алтайском крае (1 тыс., плюс 60%), Иркутской (1,3 тыс., плюс 63%) и Кемеровской (1,1 тыс., плюс 48%) областях. Меньше всего банкротов в Республике Тыва (79 человек, плюс 48%) и Республике Алтай (85 человек, плюс 30%).

Ранее независимый финансовый советник Наталья Смирнова назвала три способа выбраться из долговой ямы. По её словам, наиболее радикальным способом является банкротство, однако снизить долговую нагрузку можно и иными методами.