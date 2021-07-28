Мотоциклист без прав пострадал в ДТП с УАЗом в Горном Алтае

Водитель мотоцикла получил травмы в ДТП с легковым автомобилем в селе Онгудай в Горном Алтае, мужчину госпитализировали. Об этом сообщают в МВД по региону.

Авария случилась 27 июля около 16:10 на улице Ленина. По предварительным данным, 75-летний водитель УАЗ-31512 не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке и допустил столкновение с 36-летним односельчанином, когда тот ехал по главной дороге.

"В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами был госпитализирован. В ходе разбирательства установлено, что мотоциклист сел за руль, не имея права управления", – говорится в сообщении.

В отношении байкера завели дело об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления". Также за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли и водителя УАЗа.