Песков ответил на вопрос о сроках поставки иностранных вакцин в Россию

В Кремле не располагают данными о сроках начала поставок иностранных вакцин от коронавируса в Россию. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, вакцина британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca "в Россию пока не попадала".

Кроме того, официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках поставок иностранных вакцин, заявил, что об этом нужно узнавать у правительственного штаба.

Напомним, что западную вакцину должны привезти в Россию для совместных испытаний с отечественным препаратом.