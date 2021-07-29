Подачу горячей воды возобновили в Рубцовске

В Рубцовске после двухнедельного перерыва возобновили подачу горячей воды. Без ресурса остался один дом.

Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, повреждение обнаружили по адресу улица Ипподромская, 41а. Ремонт там проведут в пятницу, 30 июля. Работы осложняются подтоплением трубы фекальными водами. В настоящее время на месте работают представители водоканала, после этого к замене трубы приступят сотрудники СГК.

В компании добавили, что если в доме отсутствует горячее водоснабжение, можно уточнить причину и сроки ограничения в управляющей организации или диспетчерской СГК по телефону (3855) 72-20-71.