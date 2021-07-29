Сборная России по волейболу обыграла Китай на Олимпиаде в Токио

Сборная России по волейболу смогла выиграть матч против Китая на Олимпийских играх в Токио. Россиянкам удалось победить китаянок со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).

В четвёртом сете россиянки уступали 12:19, однако после им удалось переломить ход и отыграть два матчбола.

На старте соревнований россиянки потерпели поражение от Италии – 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), а затем разгромили Аргентину – 3:0 (25:19, 25:15, 25:13). Сборная России занимает третье место в группе B. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые четыре позиции в группах A и B.

Следующий матч сборной состоится 31 июля – россиянки встретятся с командой США.