Компания "Билайн" вместе с социально-предпринимательским проектом Everland поддержит разработку нового каталога голосов, которые подходят для восприятия незрячими людьми при работе с компьютером и другими гаджетами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Библиотека голосов находится в открытом доступе и может быть бесплатно использована тысячами незрячих и слабовидящих людей в синтезаторе речи RHVoice, который может применяться для работы программ экранного доступа. Голоса помогут переключаться между задачами, которые выполняет незрячий пользователь. Возможность выбирать голоса для разных видов деятельности может помочь упростить восприятие считываемой информации. Голос известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева уже доступен в библиотеке голосов.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн:

"В современном мире именно смартфон – одна из наиболее доступных ассистивных технологий для людей с инвалидностью, помогающая им быть интегрированными в жизнь. Это касается не только доступа к услугам и сервисам, медицине, трудоустройству, получению образования, но и бытовых задач – перемещения по городу, передачи показаний счётчиков ЖКХ, заказа продуктов и сервисов. Поддержка такого проекта – это новый шаг для нас с целью развития стандартов цифровой доступности на территории России".До конца 2021 года с поддержкой "Билайна" планируется создание нового каталога и пополнение библиотеки восьми новыми голосами. В проекте планируется использование голосов российских знаменитостей, которые, по мнению некоторых незрячих пользователей, могут подойти для озвучивания разных повседневных задач – работы, учёбы, доставке товаров, вызова такси и т. д.

Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland:

"Незрячие люди – одна из самых уязвимых категорий людей с инвалидностью. Возможность смены голоса, который озвучивает большое количество контента, – это возможность переключаться, отдыхать, усваивать информацию эффективнее, работать. И круто, что такой проект реализуется самими незрячими активистами. Мы рады, что при поддержке наших партнёров и друзей в сообществе Everland развиваются такие важные активности".

В будущем применение такой технологии сможет стать доступным и для людей с разными особенностями здоровья: например, с нарушениями речи (при ДЦП или потере речевых функций).