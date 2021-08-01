Россия впервые взяла золото и серебро Олимпиады в миксте по теннису

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в королевском тайм-брейке взяли золото Олимпиады-2020 в Токио в миксте по теннису. В финале они оказались сильнее другой российской пары – Елены Весниной и Аслана Карацева.

И если первый сет Павлюченковой и Рублёву дался относительно легко – 6:3, то во втором соперники навязали отчаянную борьбу и победили со счётом 6:7.

Веснина и Карацев перевели игру в тайм-брейк, но в решающем отрезке игры сил им немного не хватило – 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублёва.

Австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс взяли третье место в связи с неявкой соперников. Один из лучших теннисистов мира – серб Новак Джокович – отказался принимать участие в игре.

Кстати, это первый случай в истории, когда россияне взяли золото и серебро Олимпийских игр в теннисном миксте.

Ранее состоялся другой российский финал. В него вышел Карен Хачанов, который обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Таким образом, он также устроил российский финал за золото Олимпийских игр в Токио.

Кроме того, Софья Великая и София Позднякова составили пару финалисток Олимпийских игр в Токио в фехтовании среди женщин.

Софья Великая в последнем поединке перед финалом победила венгерскую спортсменку Анну Мартон 15:8. София Позднякова в полуфинале одолела француженку Манон Брюне со счётом 15:10.

В финале сильнее оказалась София Позднякова. Спустя несколько дней она стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в составе российской команды в матче за золото француженок.