Постпред РФ в ЕС: границы некоторых стран могут оставить закрытыми даже после пандемии

Границы ЕС для российских туристов могут остаться закрытыми даже после окончания пандемии. По словам постпреда РФ в Евросоюзе Владимира Чижова, текущая конъюнктура не позволит возобновить диалог о безвизовом режиме.
"Напоминаю, что между нами действует довольно либеральный, но тем не менее визовый режим. Мы, конечно, вели диалог с ЕС после подписания в 2006 году соглашения о визовых упрощениях. Вели переговоры о дальнейших шагах и параллельно об общем безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Но сейчас политическая конъюнктура этому не способствует", – рассказал политик в разговоре с "Известиями".
Чижов отдельно отметил, что сейчас Россия во внешней политике делает акцент на том, что граждане не должны подвергаться дискриминации.
"Нужно просто взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь. Вот в этом направлении работа ведётся", – подчеркнул Чижов.
Напомним, что в конце июля российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль. Получение такого документа не означает автоматического возобновления данных международных рейсов, а только подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полётов.
Комментарии
"Россия во внешней политике делает акцент на том, что граждане не должны подвергаться дискриминации" смешно, России бы первой своих граждан перестать дискриминировать
4.08.2021 17:25
- гость -
Плохишей, готовых за банку варенья и пачку печенья заниматься ануслизингом с западными дядями, маловато "дискриминируют", нужно отправить мост на Сахалин строить, там виза не нужна.
Границы ЕС для российских туристов могут остаться закрытыми даже после окончания пандемии.
Да и ладно, даешь открытую ЮВА!
4.08.2021 17:32
- гость -
Плохишей... нужно отправить мост на Сахалин строить, там виза не нужна.
Они там понастроят. Французы и те лажанулись со стропами Русского моста. Обледенели чисто случайно.