Постпред РФ в ЕС: границы некоторых стран могут оставить закрытыми даже после пандемии

Границы ЕС для российских туристов могут остаться закрытыми даже после окончания пандемии. По словам постпреда РФ в Евросоюзе Владимира Чижова, текущая конъюнктура не позволит возобновить диалог о безвизовом режиме.

"Напоминаю, что между нами действует довольно либеральный, но тем не менее визовый режим. Мы, конечно, вели диалог с ЕС после подписания в 2006 году соглашения о визовых упрощениях. Вели переговоры о дальнейших шагах и параллельно об общем безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Но сейчас политическая конъюнктура этому не способствует", – рассказал политик в разговоре с "Известиями".

Чижов отдельно отметил, что сейчас Россия во внешней политике делает акцент на том, что граждане не должны подвергаться дискриминации.

"Нужно просто взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь. Вот в этом направлении работа ведётся", – подчеркнул Чижов.

Напомним, что в конце июля российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль. Получение такого документа не означает автоматического возобновления данных международных рейсов, а только подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полётов.