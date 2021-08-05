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Барнаульское "Динамо" обыграло "Оренбург-2" со счётом 2:1

, ИА "Амител"
Состоялась очередная встреча третьего тура первенства ФНЛ-2
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Футболисты барнаульского "Динамо" в выездном матче выиграли у "Оренбурга-2". Встреча третьего тура первенства ФНЛ-2 (группа 4) состоялась 4 августа и завершилась победой алтайской команды со счётом 2:1.

Первый гол в составе "Динамо" на 45-й минуте забил Егор Паршаков. На 87-й минуте Иван Житников удвоил преимущество барнаульцев. Единственный ответный гол оренбуржцы забили на 88-й минуте встречи. С пенальти отличился Иван Гулько.

Теперь после трёх игр у динамовцев шесть очков и шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 7 августа "Динамо" в Новотроицке сыграет против местной "Носты".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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