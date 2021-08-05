Горячую воду более чем на сутки отключили в двух районах Барнаула

В Барнауле с утра 5 августа отключили горячую воду для части жителей двух районов города, сообщили в СГК.
Так, до 13:00 6 августа горячей воды не будет у 13,7 тыс. жителей Ленинского района. Ограничение коснулось жилых домов и зданий, расположенных на улицах Юрина, Островского, Гущина, Попова и Коммунистическая.
Помимо этого, до 09:00 6 августа ресурса не будет у 4,5 тыс. жителей Центрального района, проживающих в переулке Ядринцева, на проспекте Красноармейскому и улице Папанинцев.
Всего горячей воды не будет в 64 жилых домах, двух детсадах, четырёх школах, одной больнице и 25 административных зданиях. Это нужно для установки заглушек на участках ремонта теплосетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Комментарии
А ТЭЦ 2 когда воду включит? Сегодня же должны
5.08.2021 12:38
- гость -
вчера дали.
На Комсомольском нет горячей воды
Для ремонта же отключили. Поставьте уже себе водонагреватель и будет всё удобно в дни отключений
5.08.2021 12:38
- гость -
Дали же уже, если нет то бегом в ук
5.08.2021 13:06
- гость -
В ук обратись
В Новоалтайске с 11 мая у полгорода воды горячей нет... Ничего, терпим)))
На Глушкова нет горячей воды, хотя должны дать сегодня. Так только сегодня привезли трубы на трассу, вероятно, будут менять. Каждый год их меняют!
5.08.2021 12:38
- гость -
А ТЭЦ 2 когда воду включит? Сегодня же должны
позавчера дали
Не надо терпеть! Требовать и привлекать к ответственности!