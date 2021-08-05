Горячую воду более чем на сутки отключили в двух районах Барнаула

В Барнауле с утра 5 августа отключили горячую воду для части жителей двух районов города, сообщили в СГК.

Так, до 13:00 6 августа горячей воды не будет у 13,7 тыс. жителей Ленинского района. Ограничение коснулось жилых домов и зданий, расположенных на улицах Юрина, Островского, Гущина, Попова и Коммунистическая.

Помимо этого, до 09:00 6 августа ресурса не будет у 4,5 тыс. жителей Центрального района, проживающих в переулке Ядринцева, на проспекте Красноармейскому и улице Папанинцев.

Всего горячей воды не будет в 64 жилых домах, двух детсадах, четырёх школах, одной больнице и 25 административных зданиях. Это нужно для установки заглушек на участках ремонта теплосетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.