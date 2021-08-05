Аналитики назвали самую частую причину отказа в приёме на работу

Исследователи платформы hh.ru и облачной CRM Talantix установили самую частую причину отказа в приёме на работу. Об этом сообщает РИА Новости.

"В первом полугодии 2021 года причиной – лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов, или почти каждая третья причина отказа) <...> Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространённых причин", – сказано в результатах исследования.

Также частыми причинами является отсутствие у соискателя необходимых навыков или его несоответствие корпоративным ценностям компании.

Из группы "дискриминационных" самой распространённой причиной является возраст – 5%.