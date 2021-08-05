Аналитики назвали самую частую причину отказа в приёме на работу

Исследователи платформы hh.ru и облачной CRM Talantix установили самую частую причину отказа в приёме на работу. Об этом сообщает РИА Новости.
"В первом полугодии 2021 года причиной – лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов, или почти каждая третья причина отказа) <...> Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространённых причин", – сказано в результатах исследования.
Также частыми причинами является отсутствие у соискателя необходимых навыков или его несоответствие корпоративным ценностям компании.
Из группы "дискриминационных" самой распространённой причиной является возраст – 5%.
Комментарии
Да филькина грамота .
Вон найти людей не можем. Они приходят с биржи сразу с просьбой, подпишите нам и мы пошли.
Люди НЕ ХОТЯТ работать. Всем щас хочется сидеть дома и удалённо, а на работу ездить не хотят вообде. Обленились, только ныть ноют, что нет работы и т.д.
Работа есть, работы много, кадров нет. Приходится алкашей набирать и зэков. Так же проблема с кадрами на соседних предприятиях,и у знакомых ИПшников.
Людей желающих работать - нет. Просто нет.
5.08.2021 13:08
krash
Я хочу работать. Напишите, пожалуйста, Ваши вакансии и предлагаемую з/п
Шахтер, работа в РА, 15/15, вахта, 50 т.р. на руки
(38840) 23263 отдел кадров
Работадатели ищут бесплатно раб силу ,а платить не хотят
Мне вот предлргали вакансию с биржи труда за 16 тр в месяц работать 5/2 с 8-17ч . кто пойдет на такую зарплату то ?
5.08.2021 13:20
гость
Это че хорошая зарплата? 50 тыс это 680 дол всего. Работа шахтера связана с риском для жизни, тяжела физически. Кроме того это вахта. На Вахте у тебя жена дома будет блудовать и есть риски распада семьи, либо если семьи нет ты ее никогда не заведешь. Поэтому все должно компенсироваться деньгами. Тысячи две долларов за то что у тебя семейные проблемы будут
за 16 тр в месяц работать 5/2 с 8-17ч . кто пойдет на такую зарплату то ?
У меня от 18 до 23 с премией раз в квартал, бюджетник и ни чего работаю.
Правда работодатель, ща за отсутствие прививки строжится от работы отстранить, и так уже вторую неделю и чета не отстраняет, наверно потому-что нас 2-е в отделе осталось а новых кадров нет и не предвидеться. Благо "колымы" имеются, а так бы ваще кранты!
5.08.2021 13:08
krash
Не верю, врешь как обычно. Или ЗП копеечная или условия работы ужасные. В свои 48 лет я например уже точно в шахту работать не пойду.
5.08.2021 13:08
krash
Да филькина грамота .
Вон найти людей не можем. Они приходят с биржи сразу с просьбой, подпишите нам и мы пошли.
Люди НЕ ХОТЯТ работать. Всем щас хочется сидеть дома и удалённо, а на работу ездить не хотят вообде. Обленились, только ныть ноют, что нет работы и т.д.
Работа есть, работы много, кадров нет. Приходится алкашей набирать и зэков. Так же проблема с кадрами на соседних предприятиях,и у знакомых ИПшников.
Людей желающих работать - нет. Просто нет.
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Значит такие у вас вакансии на нищенскую ЗП, что к вам идти никто не хочет.
5.08.2021 13:08
krash
Какая отрасль, вкратце какая работа? Уборка снега во дворах путём перелопачивания?