Алтайский волейболист помог сборной России выйти в финал олимпийского турнира

Воспитанник алтайского волейбола помог сборной России выйти в финал олимпийского турнира. Летние Игры продолжаются в Токио.
В четверг, 5 августа, в полуфинальном поединке россияне взяли верх над сборной Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).
Воспитанник бийского волейбола Ильяс Куркаев вышел на площадку по ходу игры и сумел набрать два очка за результативность.
Финальная встреча состоится в субботу, 7 августа.
Соперником россиян станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Аргентины. Они начнут свой поединок 5 августа в 19 часов по барнаульскому времени.
Комментарии
Несборная России и сборная Атлетов России ( ROC)
5.08.2021 15:20
локо
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Несборная России и сборная Атлетов России ( ROC)
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ROC, расшифровывается как Russian Olympic Committee (Олимпийский Комитет России).
В таких случаях, мой дед говорил - Хоть горшком назови, только в печь не ставь.
Молодцы мужики, сделать бразильцев 3:1, это очень непросто!
Не тот мяч на картинке.
А наши парни молодцы!