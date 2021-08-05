Алтайский волейболист помог сборной России выйти в финал олимпийского турнира

Воспитанник алтайского волейбола помог сборной России выйти в финал олимпийского турнира. Летние Игры продолжаются в Токио.

В четверг, 5 августа, в полуфинальном поединке россияне взяли верх над сборной Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Воспитанник бийского волейбола Ильяс Куркаев вышел на площадку по ходу игры и сумел набрать два очка за результативность.

Финальная встреча состоится в субботу, 7 августа.

Соперником россиян станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Аргентины. Они начнут свой поединок 5 августа в 19 часов по барнаульскому времени.