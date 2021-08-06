Доктор Мясников заявил, что от коронавируса снижается интеллект

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление британских учёных о том, что у переболевших коронавирусом людей снижаются когнитивные способности. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "Соловьев Live".

"Зайди в мой Instagram и прочитай комментарии людей про прививки от COVID. Ты понимаешь, опасен не COVID, опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно", – сказал Мясников.

Он также посетовал на то, что многие люди добровольно отказываются от медицинской помощи и не расстаются со своими вредными привычками.

Ранее доктор Мясников рассказал, что предвестниками приближающегося инфаркта могут быть несколько неочевидных симптомов.