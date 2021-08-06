В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета в России

В России коллективный иммунитет к коронавирусу в 80-90% может быть достигнут через несколько месяцев. Такие сроки назвал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", – заявил замминистра.

По его словам, достижение коллективного иммунитета – одна из основных задач и добавил, что в стационары попадают в основном невакцинированные пациенты.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что мир вступил в период реальной опасности из-за пандемии COVID-19. По его данным, распространению инфекции способствует рост числа социальных контактов между людьми, неравномерные темпы вакцинации и непоследовательная работа систем здравоохранения.