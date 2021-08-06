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Новости

В ВОЗ заявили, что мир вступил в период реальной опасности из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус рассказал, что способствует распространению инфекции
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Мир вступил в период реальной опасности из-за пандемии COVID-19, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.

"Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", – сказал руководитель ВОЗ.

По его данным, распространению инфекции способствует рост числа социальных контактов между людьми, неравномерные темпы вакцинации и непоследовательная работа систем здравоохранения.

Ранее ВОЗ призвала временно отказаться от ревакцинации от COVID-19 и перенаправить высвободившиеся дозы препараты в бедные страны.

Всего за время пандемии в мире выявили более 200 млн заболевших COVID-19, из них 4,2 млн умерли. Антилидерами по числу подтверждённых случаев заболевания остаются США (35,1 млн человек), Индия (31,8 млн) и Бразилия (19,9 млн).

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

6.08.2021 11:15
Виктор

Что конкретно значит "реальная опасность"?

6.08.2021 11:43
гость

От мутирующего вируса прививаться бесполезно.

6.08.2021 15:26
- гость -

6.08.2021 11:43
гость
От мутирующего вируса прививаться бесполезно.
-------------
Грипп постоянно мутирует. И каждый год состав вакцины корректируется в зависимости от этого.

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