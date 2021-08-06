В ВОЗ заявили, что мир вступил в период реальной опасности из-за коронавируса

Мир вступил в период реальной опасности из-за пандемии COVID-19, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.

"Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", – сказал руководитель ВОЗ.

По его данным, распространению инфекции способствует рост числа социальных контактов между людьми, неравномерные темпы вакцинации и непоследовательная работа систем здравоохранения.

Ранее ВОЗ призвала временно отказаться от ревакцинации от COVID-19 и перенаправить высвободившиеся дозы препараты в бедные страны.

Всего за время пандемии в мире выявили более 200 млн заболевших COVID-19, из них 4,2 млн умерли. Антилидерами по числу подтверждённых случаев заболевания остаются США (35,1 млн человек), Индия (31,8 млн) и Бразилия (19,9 млн).