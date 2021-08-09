В Бийске дети купаются в знаменитой луже, которая не просыхает уже 40 лет

Жители Бийска сняли на видео детей, купающихся в луже. Ролик опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

Дети раздеваются и заходят в лужу по пояс. Один из них даже решил окунуться с головой, но для этого ему пришлось лечь на землю.

Как отмечает "Бийский рабочий", огромная лужа, которая не просыхает уже 40 лет, стала местной достопримечательностью.

Жители пытались исправить проблему самостоятельно: засыпали "водоём", а также откачивали из него воду. Все попытки горожан оказались тщетны.

Журналисты обратились к местной администрации, где им рассказали, что избавить бийчан от огромной лужи собираются в 2021 году.