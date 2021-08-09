В Бийске дети купаются в знаменитой луже, которая не просыхает уже 40 лет

Жители Бийска сняли на видео детей, купающихся в луже. Ролик опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".
Дети раздеваются и заходят в лужу по пояс. Один из них даже решил окунуться с головой, но для этого ему пришлось лечь на землю.
Как отмечает "Бийский рабочий", огромная лужа, которая не просыхает уже 40 лет, стала местной достопримечательностью.
Жители пытались исправить проблему самостоятельно: засыпали "водоём", а также откачивали из него воду. Все попытки горожан оказались тщетны.
Журналисты обратились к местной администрации, где им рассказали, что избавить бийчан от огромной лужи собираются в 2021 году.
Комментарии
А у органов опеки не появились вопросы к родителям после этого видео?
9.08.2021 11:16
Виктор
А Вы в детстве по лужам не бегали? Помню в детстве, все лужи "перемирием". Все вымокнем..., а потом ремня от родителей... А на завтра снова все лужи наши! Может поэтому и к сыну относился с пониманием. Ругался, когда он мокрый приходил с улицы, но в душе все понимал и вспоминал себя в детстве...
Это ж не просто лужа. Это Арт объект Воспроизведение знаменитой Мирогородской лужи в условиях Сибири.
В 1970-х в Барнауле гигантская лужа была на пересечении Ядринцева и Молодёжной.
Ядринцева была прположена по насыпи, поэтому по обе стороны на Молодёжке были водоёмы. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не "засел".... Именно на берегнах этой лужи мы познали всю полноту русского мата... сейчас так не матерятся, сейчас язык стал убогим. А ещё, по этим лужам местные из частного сектора катались на лодках и горланили песни под гармошку и лай местных собак. Что странно- комаров не было. Вообще. В этих лужах мы ловили дафний- корм для аквариумных рыбок...
Открою большой секрет. Если лужа не высыхает много лет, значит это озеро. И его практически бессмысленно засыпать или откачивать. Гораздо проще окультурить и сделать красивым городским объектом ...
9.08.2021 12:40
Чучмек
Иногда такие озёра подпитываются канализационными стоками... так что лучше, думается, найти причину этой луже...