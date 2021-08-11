Дети вместо цветов: барнаульцев приглашают принять участие в благотворительной акции

Приближается 1 сентября, а это значит, что стартует одна из самых распространённых благотворительных акций в России – "Дети вместо цветов". В этот день, вместо привычного букета, каждый ребёнок из класса может принести по одному цветку для учителя и собрать один общий букет. А сэкономленные средства вы отправите в фонды помощи больным детям.

"Акция проходит хорошо и оставляет тёплые воспоминания в тех школах, где желание участвовать есть со всех сторон – и со стороны учителя, и родителей, и школьники понимают, в чём смысл происходящего. В акции задействовано множество людей, и важно, чтобы они были друг с другом согласны, принимая решение отказаться от пышных букетов в День знаний и направить сэкономленные средства на помощь детям", – говорят организаторы акции в Москве.

Объединённая розничная сеть "Читай-город – Буквоед" поддерживает инициативы благотворительных фондов и рассказывает о подобных проектах своим читателям. Так, в Барнауле фонд "Алёша" собирает средства на помощь конкретному ребёнку: для спасения жизни Киры нужно 5 532 600 рублей. Подробнее об акции можно прочитать здесь.

Вместе с другими партнёрами и благотворительным фондом "Алёша" подготовлено ответное "спасибо" всем, кто откликнется и внесёт пожертвования в рамках акции: они могут поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров фонда, в том числе выиграть сертификаты номиналом 3 000 рублей от книжных сетей "Читай-город" и "Буквоед".