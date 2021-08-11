Дети вместо цветов: барнаульцев приглашают принять участие в благотворительной акции

Приближается 1 сентября, а это значит, что стартует одна из самых распространённых благотворительных акций в России – "Дети вместо цветов". В этот день, вместо привычного букета, каждый ребёнок из класса может принести по одному цветку для учителя и собрать один общий букет. А сэкономленные средства вы отправите в фонды помощи больным детям.
"Акция проходит хорошо и оставляет тёплые воспоминания в тех школах, где желание участвовать есть со всех сторон – и со стороны учителя, и родителей, и школьники понимают, в чём смысл происходящего. В акции задействовано множество людей, и важно, чтобы они были друг с другом согласны, принимая решение отказаться от пышных букетов в День знаний и направить сэкономленные средства на помощь детям", – говорят организаторы акции в Москве.
Объединённая розничная сеть "Читай-город – Буквоед" поддерживает инициативы благотворительных фондов и рассказывает о подобных проектах своим читателям. Так, в Барнауле фонд "Алёша" собирает средства на помощь конкретному ребёнку: для спасения жизни Киры нужно 5 532 600 рублей. Подробнее об акции можно прочитать здесь.
Вместе с другими партнёрами и благотворительным фондом "Алёша" подготовлено ответное "спасибо" всем, кто откликнется и внесёт пожертвования в рамках акции: они могут поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров фонда, в том числе выиграть сертификаты номиналом 3 000 рублей от книжных сетей "Читай-город" и "Буквоед".
Комментарии
Чтобы помочь детям необязательно ждать 1 сентября. Можно прямо сейчас. А для многих учителей, особенно начальных классов, получить 30 букетов очень приятно
а если я ребенка с букетом из собственного сада отправляю 1 сентября....
Отличная акция!
Не надо вообще никаких цветов.
Улыбки родителей и детей,теплые слова, радость в глазах лучше любого букета.
11:18, ну вот, значит сэкономите рублей 500. Эти деньги и отправьте в фонд. Что непонятного - то?
11.08.2021 11:45
Гость
Но так начинание может превратиться в добровольно-принудительное. Если одна Инициативная Мама затеет, 2/3 родителей её поддержат, а 1/3 откажется,
То на эту треть
Могут начать косо смотреть
Типа "А вот они не хотят помочь больным детям"
11.08.2021 11:51
Виктор
Если сами учителя призовут к этой акции(в группе ватсап,например),никто ни на кого косо смотреть не будет!
А ведь идея прекрасная. Главное,чтобы сами учителя поддержали проект.
Надо,чтобы министерство образования края поддержало акцию.
11.08.2021 12:06
- гость -
А я не считаю эту идею прекрасной. Желание помочь должно исходить изнутри самого человека, а не от какого-то другого человека или коллектива.
Если друг пишет "На день рождения мне подарков не дарите. Лучше перечислите мне средства на специальный счёт, а я отправлю их в благотворительный фонд или сами отправьте", то он обесценивает идею Подарка. Подарок другу/учителю/коллеге — это подарок. А взнос в благотворительный фонд — это совсем другое действие.
И смешивать подарок и благотворительность, превращать подарок в взнос, я считаю, не следует
фигня полная
11.08.2021 12:16
Виктор
Я полностью согласна с Вами,но эта акция может хоть немного помочь больным детям. Пусть даже одному ребёнку. Пусть эта акция привлечет внимание к проблеме, заставит кого-то просто задуматься. И детей мы учим , в первую очередь, примером.
А цветы...это просто цветы.
А так Вы правы.C’est la vie
А почему школу надо оставить без цветов? Ведь цветы не только учителя брали себе, а и дарили уборщицам, поварам, дворникам и др.работникам, которые и старались своим трудом подготовить школу к уч.году. Цветами украшали столовую, кабинеты, библиотеку и было нарядно и празднично несколько дней.