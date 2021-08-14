Эксперт рассказал о том, как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг

Генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал о том, как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Слова специалиста передаёт агентство "Прайм".

"Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного её члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берёт на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", – сказал Минко.

Он также отметил, что россияне не должны платить за капитальный ремонт, если они, например, живут в муниципальном жилье.