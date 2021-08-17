Российский "овощной" гигант купил тепличный комбинат "Индустриальный" в Барнауле

Группа компаний "Горкунов", владеющая теплицами по всей России, выкупила барнаульский комплекс "Индустриальный". По информации "Коммерсанта", стоимость сделки составила 350 млн рублей: эта сумма, которую тепличный комбинат задолжал банкам.

Комплекс "Индустриальный" впервые выставили на торги в 2018 году. Начальная цена предприятия, принадлежавшего Алтайскому краю, составила 1,3 млрд рублей. Однако желающих купить комбинат не нашлось. Власти края предпринимали ещё несколько попыток продать теплицы – но безуспешно.

В 2019 году находящийся в предбанкротном состоянии "Индустриальный" арендовала ГК "Горкунов". Её владелец – российский бизнесмен Борис Горкунов, родившийся в Алтайском крае. Компания полностью выкупила долги "Индустриального" перед банками в размере 354,7 млн рублей, став её единственным кредитором.

"В счёт уплаты основной части долга "Горкунов" получил имущество "Индустриального", а оставшуюся мы выплатили деньгами – около 25 млн руб.", – рассказал "Коммерсанту" руководитель ликвидационной комиссии "Индустриального" Михаил Комиссаров.

За два года, которые российская компания арендовала тепличный комплекс в Барнауле, мощности "Индустриального" выросли почти в три раза: с 50 кг огурцов с одного квадратного метра до 140 кг. Этого удалось достичь благодаря модернизации: в 2020 году ГК "Горкунов" вложила в алтайское предприятие около 200 млн руб.

Почему "Индустриальный" продали?

С 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. Это позволило нарастить производство овощей в 1,7 раза, в том числе за счёт увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все достижения были нивелированы. В 2017 году "Индустриальный" начал новую инвестиционную программу, которую оценили в 1 млрд рублей. Однако правительство края посчитало, что "Индустриальному" попросту могут не выделить заёмные средства из-за уже высокой закредитованности. В результате комплекс было решено продать в частные руки.

Цифра

Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество "Индустриального", составляет 161,5 га. На балансе предприятия значатся 67 зданий и 104 сооружения.