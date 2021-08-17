Российский "овощной" гигант купил тепличный комбинат "Индустриальный" в Барнауле

Группа компаний "Горкунов", владеющая теплицами по всей России, выкупила барнаульский комплекс "Индустриальный". По информации "Коммерсанта", стоимость сделки составила 350 млн рублей: эта сумма, которую тепличный комбинат задолжал банкам.
Комплекс "Индустриальный" впервые выставили на торги в 2018 году. Начальная цена предприятия, принадлежавшего Алтайскому краю, составила 1,3 млрд рублей. Однако желающих купить комбинат не нашлось. Власти края предпринимали ещё несколько попыток продать теплицы – но безуспешно.
В 2019 году находящийся в предбанкротном состоянии "Индустриальный" арендовала ГК "Горкунов". Её владелец – российский бизнесмен Борис Горкунов, родившийся в Алтайском крае. Компания полностью выкупила долги "Индустриального" перед банками в размере 354,7 млн рублей, став её единственным кредитором.
"В счёт уплаты основной части долга "Горкунов" получил имущество "Индустриального", а оставшуюся мы выплатили деньгами – около 25 млн руб.", – рассказал "Коммерсанту" руководитель ликвидационной комиссии "Индустриального" Михаил Комиссаров.
За два года, которые российская компания арендовала тепличный комплекс в Барнауле, мощности "Индустриального" выросли почти в три раза: с 50 кг огурцов с одного квадратного метра до 140 кг. Этого удалось достичь благодаря модернизации: в 2020 году ГК "Горкунов" вложила в алтайское предприятие около 200 млн руб.
Почему "Индустриальный" продали?
С 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. Это позволило нарастить производство овощей в 1,7 раза, в том числе за счёт увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.
Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все достижения были нивелированы. В 2017 году "Индустриальный" начал новую инвестиционную программу, которую оценили в 1 млрд рублей. Однако правительство края посчитало, что "Индустриальному" попросту могут не выделить заёмные средства из-за уже высокой закредитованности. В результате комплекс было решено продать в частные руки.
Цифра
Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество "Индустриального", составляет 161,5 га. На балансе предприятия значатся 67 зданий и 104 сооружения.
Комментарии
Крупный бизнес скупает мелкий. Получится как с леруа-мерле.
Пришли , демпингом цен разорили всех конкурентов, а потом задрали цены вверх и монополию свою поддерживают.
Ле руа не ценами задавил, а ассортиментом и сервисом. Они поняли что нужно покупателю. Попробуйте сдать товар в знаке, семь потов сойдет.
Горкунов получил комбинат с миллиардной скидочкой. Кто-то в этом поучаствовал.
Мне, лично, пофигу, кому принадлежит теплица, лишь бы огурцы были по доступной цене и приемлемого качества. Желательно не китайские. Так что если у Горкунова дела пойдут- только рад буду...
Пока Индустриальный не продали их овощи были вполне съедобны , НО сейчас - нет . Нет желания у нового владельца поддерживать качество продукции . Как говорят : ничего личного - только деньги . Краевые власти оставили местное население без качественных местных овощей , временщики .
А кто за промороженные огурцы в ответе ??? из холодильника достанешь - и кися мися сразу, стекают. Дырки еще какие то в них, сначала дряблость - потом провал..... Летом и весной еще терпимое качество - а зимой это был провал!!!
Какие огурцы,Одна химия!!!???На языке горечь,и аллергия по всему организму.Вот такая модернизация в РФ.
Одна химия в огурцах и аллергия!!!
Раньше качество было хорошее. А что сейчас, посмотрим.
Отлично. Будет огурец.
И че радоваться то? Еще один актив из владения края "СЛИЛИ", останется от него, в крае, только раб места и то не надолго, зем. налог, имущ. налог и все, остальное в МАскву потечет рекой. А то что местные чинуши не смогли его "на ноги поднять" и наполнить местный бюджет, дык это уже........!?
Да. Процветаем. В это время года, огурцы обычно 30, а то и 20 рублей килограмм в местных магазинах. А нынче, ниже 69,90 не опускаются. При совершенно ужасном качестве. Кому то нужно было зажать предприятие и сбыть по дешевке. Это очевидно. Бабушки, глядя на ситуацию, тоже задрали цены. Пожалуй и не поесть сезонных огурцов нынче. Вот итог, кому то, выгодной сделки.