Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Спортсмен из Барнаула заключил контракт на восемь лет на общую сумму 62 млн долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, хоккеист родился в Барнауле. Последние годы выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом нынешнего сезона уроженец Барнаула дебютировал в НХЛ, заключив трёхлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".

В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.