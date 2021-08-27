Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Спортсмен из Барнаула заключил контракт на восемь лет на общую сумму 62 млн долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, хоккеист родился в Барнауле. Последние годы выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом нынешнего сезона уроженец Барнаула дебютировал в НХЛ, заключив трёхлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".
В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.
Комментарии
Пантерз знаю, Харрикейнз нет
Молодец. Единственный шанс увидеть КС в Барнауле.
Ага, теперь знаю. До 1997 Халфорд Уиллерз
На его месте так поступил бы каждый!
А от Барнаула тут только роддом спортсмена?
Может хоть кто-то из Барнаула станет знаменитым. Нет ни одной личности именно из Барнаула. Калашников, Титов, Шукшин, Евдокимов, Пырьев все из края, а из Барнаула никого нет вообще!
Есть, но сомнительного качества. Хозяйка Плющенко и Билана.
Рудковская по рождению маде ин Казахстан
А Смертин, и бегун (забыла фамилию)...
Да кто его знает Смертина - за Россию играл но Россия то на 30 месте в мире. и саму сборную никто не любит давно
Это тоже самое что какой нибудь хоккеист поиграл за сборную Беларуси