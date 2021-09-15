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Другая энергия: как организовать бесперебойное электроснабжение на жилых и бизнес-объектах

, ИА "Амител"
Компания "СибКомплект" разрабатывает и внедряет надёжные и энергоэффективные решения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В мире существуют территории, которые можно отнести к категории изолированных и труднодоступных. До таких мест, как правило, не дотягиваются линии электропередачи, поэтому их энергоснабжение организуется локально.

Россия – самая большая страна в мире, и неудивительно, что не все её территории охвачены единой энергетической системой. Более 20 миллионов россиян не имеют постоянного доступа к электроэнергии. В большинстве случаев единственным выходом для них становятся генераторы на основе дизельного топлива.

Однако электроэнергию, производимую таким видом оборудования, можно назвать золотой. Из-за высокой стоимости – до 60 руб/кВт·ч (для сравнения: стоимость электроэнергии в Алтайском крае – 4,29 руб/кВт·ч), затраты бюджета на возмещение разницы до экономически обоснованного тарифа достигают более 20 миллиардов рублей ежегодно. 

Именно поэтому необходимо кардинальное обновление энергетического оборудования на основе современных технических решений. В том числе – с использованием возобновляемых источников энергии. 

В Барнауле эту задачу решает компания "СибКомплект". Она производит высокотехнологичные автономные электростанции для снабжения отдалённых населённых пунктов. Впрочем, оборудование универсально: его можно использовать для объектов городской инфраструктуры, жилых домов, торговых центров, промышленных и строительных объектов, а также вокзалов и аэропортов.

Автономная гибридная электроустановка контейнерного типа

АГЭУ – бесперебойный источник питания для производства, преобразования, распределения и отпуска электроэнергии в качестве основного или резервного источника электроснабжения. Из основных характеристик можно выделить, что АГЭУ:

  • не требует подключения к центральной сети;
  • автономная;
  • даёт свет в нужном вам месте.

Комплектная трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка 

КТП с дизель-генераторной установкой – это трансформаторная подстанция, совмещённая с ДГУ, поставляемая в полной заводской готовности. Объединение КТП и резервного источника питания в один контейнер – решение, которое сочетает высокую надежность энергопитания и низкие расходы на техническое обслуживание.

Такая подстанция:

  • имеет полностью автоматическое управление;
  • ​не требует специализированного персонала;
  • в случае сбоя всё равно подаёт свет. 

Подходит для предприятий, работающих в условиях неразвитой сети. Если у вас промышленный или гражданский объект, на котором требуется резервный источник питания, при этом он должен быть сравнительно небольшим – КТП-ДГУ вам подходит. 

Без лишних забот

"СибКомплект" выполняет полный цикл работ под ключ – вам нужно только выбрать установку и подходящую комплектацию. Компания соберёт установку под ваши требования, и вы получите готовую автономную электростанцию. Специалисты "СибКомплекта" сами установят и сделают пусконаладку оборудования, научат вас пользоваться и поддерживать его в исправном состоянии.

"Кроме того, мы обеспечиваем круглосуточный сервис: диспетчеры работают 24 часа в сутки. Если произошла авария, при необходимости специалисты выезжают даже ночью. Наша главная задача – запустить клиенту оборудование, чтобы он не потерял прибыль. Это принципиальная позиция. После этого выясняем причину аварии, неважно – гарантийный это случай или нет", – добавил директор группы компаний "СибКомплект" Сергей Полозов.

Более того, вы получите расширенную гарантию – в среднем на семь лет. Она действует на те объекты, которые компания сама спроектировала, посчитала, собрала и смонтировала.

Чтобы подобрать наиболее эффективное решение для вашего бизнеса и локации, звоните по телефону 8-800-600-39-89. Вы также можете оставить заявку на расчёт стоимости оборудования.

Компания "СибКомплект"
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254в
Телефон: 8-800-600-39-89
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.09.2021 10:29
- гость -

ценник - как на поставку космического корабля...

15.09.2021 10:38
- гость -

Про эту альтернативную энергетику говорено уже не раз. При производстве тратится ресурсов больше, чем можно получить электроэнергии. Вырабатывается СО2 при изготовлении больше, чем было бы его не выброшено при эксплуатации этих устройств. Экологичнее уголь жечь. Это еще без учета затрат на утилизацию...

15.09.2021 11:25
АБОРИГЕН

Говорено уже не раз, но ты так ничего и не понял. Альтернативная энергетика это игра в долгую. Большие затраты на старте и выход в плюс через несколько лет.
При производстве тратится ресурсов больше, чем можно получить электроэнергии.Вырабатывается СО2 при изготовлении больше, чем было бы его не выброшено при эксплуатации этих устройств. Экологичнее уголь жечь. Это еще без учета затрат на утилизацию...- полнейшая чушь.

15.09.2021 12:24
- гость -

15.09.2021 11:25
АБОРИГЕН
Полнейшая чушь, уважаемый, что в нашем климате в долгую может и не получиться. Но вы продолжайте в том-же духе...

15.09.2021 12:38
- гость -

инсоляция здесь низкая и аккумы дорогие... пока невыгодно

15.09.2021 12:56
- гость -

15.09.2021 11:25
АБОРИГЕН
это игра в долгую

В долгую? Градом разобьёт панели - и всё, алес (п-ц)

15.09.2021 12:59
- гость -

15.09.2021 11:25
АБОРИГЕН
это игра в долгую

В долгую? Градом разобьёт панели - и всё, алес (п-ц)

Добавлю еще от себя:
У нас зимой -35 и ураган раз в два года стабильно. Че будет с ветряком?
Вот я видел одни купили себе ветряк - пол года простоял и не видать больше...

15.09.2021 13:00
- гость -

Опыт Техаса ничему не учит...

15.09.2021 13:22
АБОРИГЕН

Ну вот видите. Низы не хотят, верхи не могут. По этому живите на помойке и дальше. Это ваше добровольное решение. Мало того, вы за это даже фуфайки свои драные рвёте на впалой груди.

15.09.2021 13:58
- гость -

15.09.2021 13:22
АБОРИГЕН
Пока есть возможность подключиться по кабелю, НИ ОДНА версия "зеленой энергетики" не будет дешевле.

15.09.2021 14:31
- гость -

Абориген из Америки поди вещает...

15.09.2021 15:22
- гость -

"Пока есть возможность подключиться по кабелю, НИ ОДНА версия "зеленой энергетики" не будет дешевле".

Так в этом и фишка же. Эти модули созданы в частности для мест, где невозможно прокинуть кабель. Типа у собственника своя база в горном - пожалуйста, эта штука автономию даст полную. Обычные бензиновые генераторы не дадут такую автономность.

ПЛЮС - если хоть раз работали в горном - там нет бесперебойной подачи электроэнергии. Типа у тебя база может вырубиться в любой момент, потому что авария. А гости страдают - значит собственник теряет репутацию и как следствие деньги.

Короч, внимательнее читайте то, что комментируете.

15.09.2021 16:03
- гость -

15.09.2021 15:22
- гость -
В то то и дело, что аборигеша за зеленую энергетику вкруг.

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