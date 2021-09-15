Другая энергия: как организовать бесперебойное электроснабжение на жилых и бизнес-объектах

В мире существуют территории, которые можно отнести к категории изолированных и труднодоступных. До таких мест, как правило, не дотягиваются линии электропередачи, поэтому их энергоснабжение организуется локально.

Россия – самая большая страна в мире, и неудивительно, что не все её территории охвачены единой энергетической системой. Более 20 миллионов россиян не имеют постоянного доступа к электроэнергии. В большинстве случаев единственным выходом для них становятся генераторы на основе дизельного топлива.

Однако электроэнергию, производимую таким видом оборудования, можно назвать золотой. Из-за высокой стоимости – до 60 руб/кВт·ч (для сравнения: стоимость электроэнергии в Алтайском крае – 4,29 руб/кВт·ч), затраты бюджета на возмещение разницы до экономически обоснованного тарифа достигают более 20 миллиардов рублей ежегодно.

Именно поэтому необходимо кардинальное обновление энергетического оборудования на основе современных технических решений. В том числе – с использованием возобновляемых источников энергии.

В Барнауле эту задачу решает компания "СибКомплект". Она производит высокотехнологичные автономные электростанции для снабжения отдалённых населённых пунктов. Впрочем, оборудование универсально: его можно использовать для объектов городской инфраструктуры, жилых домов, торговых центров, промышленных и строительных объектов, а также вокзалов и аэропортов.

Автономная гибридная электроустановка контейнерного типа

АГЭУ – бесперебойный источник питания для производства, преобразования, распределения и отпуска электроэнергии в качестве основного или резервного источника электроснабжения. Из основных характеристик можно выделить, что АГЭУ:

не требует подключения к центральной сети;

автономная;

даёт свет в нужном вам месте.

Комплектная трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка

КТП с дизель-генераторной установкой – это трансформаторная подстанция, совмещённая с ДГУ, поставляемая в полной заводской готовности. Объединение КТП и резервного источника питания в один контейнер – решение, которое сочетает высокую надежность энергопитания и низкие расходы на техническое обслуживание.

Такая подстанция:

имеет полностью автоматическое управление;

​не требует специализированного персонала;

в случае сбоя всё равно подаёт свет.

Подходит для предприятий, работающих в условиях неразвитой сети. Если у вас промышленный или гражданский объект, на котором требуется резервный источник питания, при этом он должен быть сравнительно небольшим – КТП-ДГУ вам подходит.

Без лишних забот

"СибКомплект" выполняет полный цикл работ под ключ – вам нужно только выбрать установку и подходящую комплектацию. Компания соберёт установку под ваши требования, и вы получите готовую автономную электростанцию. Специалисты "СибКомплекта" сами установят и сделают пусконаладку оборудования, научат вас пользоваться и поддерживать его в исправном состоянии.

"Кроме того, мы обеспечиваем круглосуточный сервис: диспетчеры работают 24 часа в сутки. Если произошла авария, при необходимости специалисты выезжают даже ночью. Наша главная задача – запустить клиенту оборудование, чтобы он не потерял прибыль. Это принципиальная позиция. После этого выясняем причину аварии, неважно – гарантийный это случай или нет", – добавил директор группы компаний "СибКомплект" Сергей Полозов.

Более того, вы получите расширенную гарантию – в среднем на семь лет. Она действует на те объекты, которые компания сама спроектировала, посчитала, собрала и смонтировала.

Чтобы подобрать наиболее эффективное решение для вашего бизнеса и локации, звоните по телефону 8-800-600-39-89. Вы также можете оставить заявку на расчёт стоимости оборудования.

Компания "СибКомплект"

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254в

Телефон: 8-800-600-39-89

Сайт

Инстаграм