Современные игры на любом "железе": МегаФон запускает подписку для геймеров

По данным МегаФона, в России около 50 миллионов геймеров. Из них около 20 миллионов имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг. Направление пользуется всё большей популярностью в России, и за последние два года выросло почти в два раза.

Поэтому МегаФон и провайдер облачного игрового сервиса GFN.RU запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

"Мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Подписка на сервис облачного гейминга GeForce Now станет доступна абонентам тарифной линейки "Без переплат" на выгодных условиях. Они смогут получить промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%. Всего в библиотеке сервиса GFN.RU более тысячи популярных игр для разных платформ.

Технологии GeForce NOW дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять "железо". Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV.

Пользователям также не придётся скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.