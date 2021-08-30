В январе 2021 года благодаря новому закону у барнаульцев появилась дополнительная возможность участвовать в жизни местного самоуправления – через инициативные проекты на территории муниципалитета. В феврале секретарь барнаульского отделения "Единой России" Юрий Еремеев обратился к мэру Вячеславу Франку с просьбой включить ТОСы в механизм инициативного бюджетирования. Глава города идею поддержал. Затем партийцы вместе с экспертами, депутатами и общественниками провели серию обсуждений.

"На наш взгляд, интеграция органов ТОС в механизм инициативного бюджетирования даст новый толчок развития общественных самоуправлений и повысит эффективность их деятельности. Поэтому мы попросили рассмотреть данный вопрос во время сентябрьского заседания БГД", – цитирует Юрия Еремеева партийная пресс-служба.

С мнением единороссов согласился и глава города. По его поручению профильный комитет мэрии разработал итоговую версию документа, которую представили на заседании фракции ЕР. Единогласное решение депутатов – поддержать внедрение механизма инициативного бюджетирования. "Барнаульское отделение "Единой России", как и раньше, будет содействовать ТОСам в реализации их инициатив на благо краевой столицы. Мы уже определились с депутатами фракции, что они будут всячески помогать активистам, начиная с этапа подготовки документации, заканчивая контролем каждого шага реализации проекта", – резюмировал Еремеев.

3 сентября вопрос, связанный с введением инициативного бюджетирования, рассмотрит Барнаульская гордума.

Добавим, в документе указаны конкретные направления реализации инициативных проектов. Это объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, детские площадки, объекты, используемые для общественных и культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения, и иные направления, соответствующие полномочиям муниципалитета.