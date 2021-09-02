Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях уступили лидеру чемпионата

Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях уступили лидеру. Очередной матч первенства ФНЛ-2 против "Челябинска" состоялся 2 сентября и завершился поражением алтайских футболистов со счётом 1:2.

После первого тайма барнаульцы уступали 0:2. Ворота Богдана Карюкина поразили Марат Шайморданов (9-я минута, с пенальти) и Егор Дорохов (43-я минута). На 89-й минуте барнаулец Владимир Завьялов отыграл один мяч, но большего динамовцы добиться не смогли. Со старта турнира "Челябинск" выиграл шестой матч подряд и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу. В активе "Динамо" после семи игр осталось 12 очков. Барнаульцы занимают пятое место.

Следующий матч команда Александра Суровцева вновь проведёт на выезде 5 сентября. В этот день динамовцы сыграют в Екатеринбурге против местного "Урала-2".