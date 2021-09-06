Барнаульское event-агентство стало финалистом Первого регионального фестиваля рекламы

Барнаульское event-агентство EventCorpLife вышло в финал Первого регионального фестиваля рекламы в номинации "Лучшее массовое мероприятие". Для участия компания представила результаты своей работы по проекту "Второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ".

Всего на фестиваль было представлено около двухсот работ более чем из 20 городов России. В состав жюри фестиваля вошли топ-менеджеры и креативные директора, завоевавшие профессиональное признание в России и на международном уровне.

Судейство проходило в два этапа. С 1 августа 2021 года члены жюри отсматривали конкурсные работы индивидуально. А с 22 по 30 августа 2021 года прошли zoom-сессии, где в формате обсуждения был определён шорт-лист фестиваля в трёх категориях: digital, creative, activations.

Лучшие работы и имена обладателей гран-при назовут 8 сентября 2021 года в Екатеринбурге на торжественной церемонии, которая пройдёт в рамках НРФ Регионы. Всего в номинации "Лучшее массовое мероприятие" три претендента на победу:

Медиагруппа FM-Продакшн (EventCorpLIfe), Барнаул;

Marten Marketing, Уфа;

OrgMaster event agency, Екатеринбург.

Напомним, 26 апреля 2021 года Ассоциация коммуникационных агентств России объявила о старте нового проекта Первого регионального фестиваля рекламы – "1Й". Это профессиональный конкурс, нацеленный на развитие регионального рынка, и единственный в стране действующий индустриальный русскоязычный фестиваль.