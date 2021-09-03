13-летняя девочка пропала в Барнауле. Обновлено

В Барнауле 3 сентября пропала 13-летняя девочка, сообщает "Лиза Алерт".

По данным сообщества, она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные ниже плеч, глаза темно-карие.

На момент исчезновения была одета в белую спортивную кофту с зеленым капюшоном, черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки. При себе была черная сумка.

Из особых примет отмечают, что школьница носит очки.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обновлено. Девочку нашли живой. Подробности традиционно не уточняются.