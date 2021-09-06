83 человека пострадали в авариях с автобусами в Алтайском крае

С 1 января по 1 августа 2021 года в Алтайском крае произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, в которых один человек погиб и 83 получили травмы, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"При этом по вине водителей автобусов произошло 46 ДТП, в результате которых 49 человек получили различные травмы, – уточнили в ведомстве. – Наибольшее опасение вызывают заказные перевозки, так как они порождают большую часть "нелегальных" автобусных перевозок, как правило, межсубъектного транспортного сообщения, междугородных и пригородных маршрутов".

Госавтоинспекция также предупредила об опасности использования сервисов для поиска попутчиков, так как водители транспортных средств могут в нарушение ПДД садиться за руль в состоянии опьянения или быть утомлёнными из-за несоблюдения режима труда и отдыха.

С 26 по 29 августа в ходе акции "Безопасный автобус" при осуществлении перевозки пассажиров автобусами инспекторы ДПС выявили 78 нарушений ПДД, в том числе один факт эксплуатации неисправных транспортных средств.

Ранее в ОГИБДД по Барнаулу рассказали подробности аварии, случившейся вечером 4 сентября между иномаркой и автобусом, в результате которой последний перевернулся.