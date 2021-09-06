Алтайский край занимает второе место в России по урожайности сахарной свёклы

Урожайность сахарной свёклы в Алтайском крае составила 446 центнеров с гектара. Это второй показатель в стране после Ставропольского края, сообщается на странице регионального правительства в социальной сети "ВКонтакте".
Кроме того, продолжается уборка зерновых культур.
"В регионе на сегодня собрано 2,5 миллиона тонн зерна, обмолот завершён на 45% площадей (1,4 миллиона гектаров), – говорится в тексте поста. – Выдерживать высокие темпы уборки позволяет благоприятная погода и хорошая техоснащённость сельхозпредприятий".
О ходе уборочной кампании 30 августа рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев на оперативном совещании в правительстве.
По его словам, в крае полностью завершили обмолот озимых. Их получено порядка 600 тысяч тонн, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы. Качество зерна озимых выше показателей прошлых лет.
Комментарии
Думаете сахар в Алтайском крае подешевеет, или батракам жалование поднимут
У москалей быстрее харя треснет от наживы
Свекловоды умеют работать. Видел эту красоту в прошлом году проезжая из Барнаула а Алейск. Трудяги,высший класс .Молодцы. Сахар будет дешевле когда топливо и электроэнергию на место поставят ..но этого не будет.
НИКОГДА не будет ничего дешевле
а причем тут москали? Пример- цена масла "Злато" 109 рублей в Пятачке и 128 в алтайской сети"Ассорти вкуса".