Пропавшую женщину три месяца ищут в Барнауле и Омске

Мария Тищенко пропала 31 мая, сообщают в группе "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Волонтёры не уточнили, где именно последний раз видели женщину, указав сразу два города для поиска – Барнаул и Омск.

Пропавшей горожанке 31 год, рост 174 см. У неё светло-каштановые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения была одета в синюю футболку с цветочным принтом, голубые джинсы, серую кепку и чёрные кроссовки.

Волонтёры призывают всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении женщины либо обстоятельствах её исчезновения, позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или 112.