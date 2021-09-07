Жительница Ярового написала ложный донос на любовника, чтобы оправдаться перед мужем

46-летнюю жительницу Ярового обвиняют в заведомо ложном доносе о том, что её якобы изнасиловали. Так женщина собиралась оправдаться перед мужем, которому она изменяла, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, на протяжении длительного времени обвиняемая, будучи замужем, встречалась с мужчиной. В конце августа 2021 года она осталась ночевать у своего знакомого, а утром, придя домой и чтобы как-то оправдать своё отсутствие перед супругом, сказала, что мужчина её изнасиловал", – говорится в сообщении.

Горожанка написала заявление в полицию. Однако во время расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было, а донос женщины оказался ложным.

Во время предварительного следствия обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления" передали в суд.