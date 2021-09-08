Всегда ровный зелёный участок. Что такое газонная решётка и для чего она нужна

Газон – один из самых популярных вариантов оформления участка. Однако нежная растительность не переносит механической нагрузки. Поэтому на местах пешеходных дорожек и автомобильных парковок рекомендуют устанавливать специальную решётку.

Использование решётки не препятствует стрижке и поливу газона. А с её укладкой может самостоятельно справиться даже человек, не имеющий специальной подготовки. Подробнее смотрите на странице https :// www . standartpark . ru / catalog / gazonnaya - reshetka / .

Виды газонных решёток

Пластиковые решётки. Обладают повышенной механической прочностью. Ячейки имеют ромбовидную или сотообразную форму и выпускаются, как правило, в двух цветовых оттенках: зелёные и чёрные. Панели легко соединяются между собой, позволяя создавать конструкции различных форм и размеров. Пластиковые решётки выпускаются с различным весом: при их выборе учитываются условия эксплуатации и дальнейшие нагрузки на зону установки сетки.

Бетонные решётки. Их основное преимущество – длительный срок службы. Решётки такого вида можно использовать даже в местах, предназначенных для парковки грузового транспорта. Их стоимость выгодно отличается от цены пластиковых аксессуаров.

Особенности установки

Монтаж газонной решётки выполняется поэтапно. Перед началом работ рекомендуется провести расчёт предполагаемых нагрузок и количество плит или блоков. На грунтовой поверхности следует сделать разметку, соответствующую заранее разработанному чертежу. Для укладки решётки необходимо выкопать яму с глубиной примерно 28 см. Для укрепления её стенок используется бетонный раствор или кирпич. На дне ямы оборудуется песчано-гравийная подушка.

Полное юридическое наименование: общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТПАРК" Директор: Забелин Евгений Николаевич. ИНН / КПП: 7728202855 / 773101001. Уставной капитал: 100 тыс. Численность персонала: 40. Количество учредителей: 3. Дата регистрации: 08.10.2002. Статус: действующее. Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие.