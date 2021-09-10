Домашнее мясо, сыр и молоко. "Эко-ярмарка" дарит скидки на продукцию в День города

"Эко-ярмарка" – это современный рынок площадью десять тысяч квадратных метров. Он находится в Индустриальном районе Барнаула по адресу ул. Взлётная, 2К. Здесь продают натуральные продукты, вкусную и полезную готовую еду, органическую косметику и экологичные предметы интерьера, а также товары для активного отдыха, дома и сада.

В честь Дня города 11 сентября "Эко-ярмарка" устроит распродажу. Скидки будут в каждом отделе – ищите товары со специальным ценником. Кроме того, в этот день ярмарка станет местом дислокации для Международной выставки кошек. Гостей ждёт шоу-продажа кошек различных пород, а также розыгрыш котят для всех желающих обзавестись другом. Начало выставки в 10:00.

Что купить на ярмарке?

Сыр и молочку. На "Эко-ярмарке" представлено более 20 производителей молочной продукции. Здесь вы найдёте разнообразные сыры как с известных всей стране маслосырзаводов – Карагужский, Ануйский, Алтайский, Экспериментальный сыродельный завод, так и с частных сыроварен – "Логовская", "Два Сыровара".

Растительное масло. На ярмарке реализуют растительные масла холодного отжима от производителей Алтайского края: конопляное, горчичное, кунжутное, кедровое, льняное, тыквенное, грецкого ореха, подсолнечное, рапсовое, облепиховое, масло расторопши, зародышей пшеницы.

Домашнее мясо. Гуси, куры, утки, перепела, субпродукты, яйца с фермерских хозяйств, алтайских птицефабрик и мясокомбинатов.

Натуральные БАДы. Алтайские травяные сборы и разнообразные продукты для укрепления иммунитета и профилактики.

А также товары для домашнего производства мясных изделий и самогоноварения, большой выбор специй и готовых маринадов, и, конечно, свежие фрукты и овощи.

"Эко-ярмарка" – это возможность познакомиться с новыми продуктами и производителями. Удобная парковка, терминалы, тележки, доставка продуктов до дома помогут сделать ваши покупки более удобными.