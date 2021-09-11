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24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе умерло 4974 человека
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 67 пациентов, умерло 24 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 078 человек, в т.ч. 5193 ребенка. Выздоровели всего 56 141 человек (+ 67). Умерло 4974 человека (+ 24). 

По состоянию на 11 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2573 человека, а также 333 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 509, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2021 13:40
almas

Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса

К 17 августа в Монголии было полностью вакцинировано от коронавируса 97,8% взрослого населения, свыше двух миллионов человек. А в начале сентября Монголия - еще и при ее малой плотности населения - вышла на первое место в мире по текущей заболеваемости, побив свой же собственный предыдущий абсолютный рекорд по числу ежедневных заражений, и обогнала даже Израиль.

11.09.2021 13:50
- гость -

11.09.2021 13:40
almas

Чушь не собирай. В Монголии привито 68.5 % населения. До поголовного там, как до Пекина ракам.
И про плотность населения туфта. В Монголии 65 % городского населения.

11.09.2021 14:23
- гость -

Что то стабильно 24 - 26 человек в день... Установите больший разброс чисел, а то перестанут верить и бояться! А это приведет к спаду прибыли на продаже масок и антисептиков!

11.09.2021 14:45
- гость -

11.09.2021 14:23
- гость -
Спасибо. Остались ещё хоть мало-мальски здравомыслящие. +100500

11.09.2021 15:23
- гость -

11.09.2021 14:23
- гость -

11.09.2021 14:45
- гость -

Смотря кого считать здравомыслящими. Тут мнения явно расходятся)

11.09.2021 15:24
Зануда

Амик регулярно публикует смертность от ковида, хотелось бы полноты статистики, а именно— сколько людей умерло по причине сердечно— сосудистых заболеваний, а то теперь в крае только одна болезнь наблюдается?

11.09.2021 15:28
almas

13:50- гость - Чушь не собирай. В Монголии привито 68.5 % населения

Для проверки комментария есть интернет. В поисковике сделай поиск на заголовок
"Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса"
и определится, кто тут чушь несет

11.09.2021 15:32
- гость -

11.09.2021 15:28
almas
и определится, кто тут чушь несет

СМИ и ты несут чушь. Зайди на любой сайт по вакцинации по странам и посмотри процент привитых в Монголии.

11.09.2021 15:35
- гость -

11.09.2021 15:24
Зануда
Амик регулярно публикует смертность от ковида, хотелось бы полноты статистики, а именно— сколько людей умерло по причине сердечно— сосудистых заболеваний, а то теперь в крае только одна болезнь наблюдается?
---------------
Сердечно-сосудистые заболевания не заразны. Они всегда были, есть и будут.

11.09.2021 15:46
- гость -


11.09.2021 15:28
almas
Для проверки комментария есть интернет. В поисковике сделай поиск на заголовок
"Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса"
и определится, кто тут чушь несет

Кто-то вбросил фейк, и тупые егэшные сотрудники сми перепечатывают друг у друга.
Погугли про цитату Ленина про Интернет.
Интернет врать не будет.

11.09.2021 17:59
almas

15:32- гость - СМИ и ты несут чушь. Зайди на любой сайт
15:46- гость - Кто-то вбросил фейк,

Так прям настаиваете, что у вас другой интернет и тот, которым пользуетесь, не несет чушь.
Тут дело в другом, мой комментарий не согласуется в вашими взглядами на вакцинацию, отсюда интернет и несет чушь, как вам кажется...

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