24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 67 пациентов, умерло 24 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 078 человек, в т.ч. 5193 ребенка. Выздоровели всего 56 141 человек (+ 67). Умерло 4974 человека (+ 24).

По состоянию на 11 сентября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2573 человека, а также 333 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 509, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.