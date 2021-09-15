Не более суток, но с одеждой и тапками. МВД утвердило правила работы вытрезвителей

Россияне, попавшие в вытрезвитель, смогут находиться там не более суток. Такое условие установили в правилах работы организаций, которые будут оказывать помощь людям в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

Согласно правилам, которые установили ведомства, попавшим в вытрезвитель гражданам будут оказывать следующие медицинские услуги: обеспечение естественного вытрезвления людей в состоянии опьянения, содействие им в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, санитарная обработка.

Пациентам предоставят спальное место, временную одежду и обувь. Кроме того, в вытрезвителе рекомендуется организовать медкабинет, а в штате могут находиться до шести медработников.

"Посетителям" учреждения медики обязаны измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Отпустить домой человека могут после вытрезвления или личного отказа. Отмечается, что нельзя отправить человека домой ночью.

При этом если в спецорганизацию доставят несовершеннолетнего, гражданина с телесными повреждениями или без документов, то о них сообщат в полицию.