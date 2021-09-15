Не более суток, но с одеждой и тапками. МВД утвердило правила работы вытрезвителей

Россияне, попавшие в вытрезвитель, смогут находиться там не более суток. Такое условие установили в правилах работы организаций, которые будут оказывать помощь людям в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД РФ.
Согласно правилам, которые установили ведомства, попавшим в вытрезвитель гражданам будут оказывать следующие медицинские услуги: обеспечение естественного вытрезвления людей в состоянии опьянения, содействие им в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, санитарная обработка.
Пациентам предоставят спальное место, временную одежду и обувь. Кроме того, в вытрезвителе рекомендуется организовать медкабинет, а в штате могут находиться до шести медработников.
"Посетителям" учреждения медики обязаны измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Отпустить домой человека могут после вытрезвления или личного отказа. Отмечается, что нельзя отправить человека домой ночью.
При этом если в спецорганизацию доставят несовершеннолетнего, гражданина с телесными повреждениями или без документов, то о них сообщат в полицию.
Комментарии
это значит что будет план и будут грести вполне себе нормальных людей во славу его
15.09.2021 08:51
- гость -
это значит что будет план и будут грести вполне себе нормальных людей во славу его...
От перевыполнения и звездопад и побрекушки и должности в этим плановом хозяйстве
15.09.2021 09:04
- гость -
А ты не бузи по пьяни. Задержания бухих формально никто не отменял, могут из дома увезти.
За частое попадание будет принудительное лечение в наркодиспансере???
15.09.2021 09:25
- гость -
В наркодиспансере откачивают, а не лечат зависимость.
Все грозят и грозят вытрезвителем и в нетрезвую душу плюют.( Песня Бекаса к\ф Ошибка резидента".
15.09.2021 09:21
- гость -
15.09.2021 09:04
- гость -
А ты не бузи по пьяни. Задержания бухих формально никто не отменял, могут из дома увезти.
Прикинь, бузить и не надо будет, главное ты вовремя в нужном месте окажись когда будут активный поиск вести кого бы для плану доставить.
Ту 09:44
Даже пьяным можно быть приличным человеком, а некоторые превращаются в скотов. Вот скотам самое место в трезвяке. А нормальные люди и пьяными себя ведут прилично и в трезвяк не попадают. Выпил ты в ресторане, заказал такси, поехал домой. Кто и куда тебя заберёт?
Нужная и своевременная инициатива. Вот допустим накушался ты амброзии и до дома дойти не в силах. Лежишь на ветру и холоде, а тебя под руки и в отрезвитель. Переоденут во всё новое и чистое и чаю дадут. Доктор тебя посмотрит, поинтересуется не болит ли чего. И вот лежишь ты на кровати в тёплом помещении как человек, а не как скотина в подворотне. Красота.
И сколько такая забота стоит?
15.09.2021 13:12
- гость -
Для постоянных клиентов скидки будут, не переживай.