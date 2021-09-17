"Мы можем всё": на комбинате "Русский хлеб" прошло собрание по итогам участия в нацпроекте

На ОАО "Комбинат "Русский хлеб" прошёл день информирования по итогам шести месяцев участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда". Мероприятие состоялось при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Участвовали коллектив предприятия, эксперты РЦК и представитель Министерства экономического развития Алтайского края.

В ходе анализа пилотного потока "Повышение производительности труда при производстве хлеба "Русский" рабочая группа выявила 50 проблем. Благодаря применению инструментов бережливого производства на участке внедрили в работу:

производственный анализ;

анализ эффективности работы оборудования;

инфоцентр участка;

а также стенд решения проблем.

Также организованы рабочие места по системе 5С и разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке. На момент закрытия повысилась выработка в хлебном цехе с 80,44 до 90,13 кг/чел.час, в цехе упаковки – с 118,81 до 120,76 кг/чел.час.

На совещании, проходившем под общим девизом "Мы можем всё!", руководитель проектного офиса Дарья Данилова презентовала достигнутые результаты проекта и итоги конкурса "По системе 5С к комфорту и результативности!", а также представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года.

Тиражировать знания на комбинате будут два инструктора по инструментам бережливого производства, которые прошли подготовку по программе ФЦК. Также проведено обучение для сотрудников производства.

Генеральный директор Светлана Бузова отметила эффективную работу экспертов РЦК и рабочей группы, а также рассказала о достигнутых показателях производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях высокой конкуренции. Она также подчеркнула необходимость постоянного развития производственной системы и заинтересованность руководства в этом.

За результативную работу самых активных участников наградили дипломами и ценными подарками.

В конце встречи заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев отметил значимость работы предприятия для региона, важность высокой вовлечённости руководства в реализацию проекта и рассказал о возможностях системных мер поддержки для предприятий – участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях.

На предприятии инициировали следующий проект "Оптимизация производственного процесса линии № 1 хлебного цеха".